Тренер «Монако» Поконьоли прокомментировал травму Ансу Фати

Главный тренер "Монако" Себастьен Поконьоли накануне важного поединка 15-го тура французской Лиги 1 против "Бреста" поделился новостями о состоянии здоровья одного из ключевых игроков команды — флангового нападающего Ансу Фати.

"Ансу Фати получил травму подколенного сухожилия во вторник на заключительной стадии тренировки. Сейчас мы ожидаем результатов медицинских обследований, которые должны быть готовы уже сегодня. К сожалению, это плохие новости не только для нас, но и для самого Ансу," - приводит слова Поконьоли Sport.es.

Стоит подчеркнуть, что Ансу Фати перешёл в "Монако" этим летом на правах аренды из "Барселоны". Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2025/2026. 23-летний нападающий быстро стал одной из самых ярких звезд французской команды, уже успев провести 14 матчей во всех турнирах и забить шесть голов. Его результативность и стремительное привыкание к реалиям Лиги 1 не остались незамеченными: Ансу установил уникальное достижение, став самым быстрым игроком в истории лиги, забившим пять голов всего за 126 минут игрового времени.

Руководство и болельщики "Монако" надеются на быстрое возвращение футболиста в строй, ведь его креативность и высокая эффективность в атаке существенно усилили команду. Пока остаётся только ждать результатов тестов и желать Ансу Фати скорейшего восстановления. В то же время тренерский штаб вынужден искать альтернативные варианты для замены ведущего вингера в предстоящей игре против "Бреста".