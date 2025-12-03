Болельщики «Боруссии» выступили против усиления мер безопасности на стадионах

Дата публикации: 03-12-2025 23:36

Фанаты дортмундской «Боруссии» устроили яркий перформанс во время матча 1/8 финала Кубка Германии против «Байера» (0:1). Во время встречи болельщики вывесили огромный баннер, на котором было изображено официальное письмо, адресованное в министерство внутренних дел Германии. Этот шаг был направлен на привлечение внимания общественности и властей к обсуждению новых возможных мер по ужесточению безопасности на стадионах страны.

С 3 по 5 декабря в Бремене пройдёт конференция министерства внутренних дел, главной темой обсуждения которой станет обеспечение безопасности на футбольных аренах Германии. По информации ряда СМИ, власти изучают варианты введения персонализации покупки билетов, ужесточения запретов на посещение матчей, а также возможность внедрения системы распознавания лиц. Кроме того, рассматривается вариант полного запрета на использование пиротехники на стадионах.

В письме, изображённом на баннере фанатов «Боруссии», были отмечены важные детали: «Уважаемые дамы и господа. Просим вас обратить внимание на следующие пункты. Пожалуйста, примите к сведению, что нельзя выдвигать популистские требования без каких-либо фактических оснований. Общественность заслуживает основанных на фактах и прозрачных дебатов. Необходимо немедленно начать переговоры. В заключение предлагаем вам конструктивную концепцию решения. Стадионы безопасны», - говорится в обращении.

На прошлой неделе все стадионы, где проходили матчи первой и второй Бундеслиги, присоединились к акции протеста - первые 12 минут каждого матча трибуны молчали, выражая несогласие с ужесточением мер безопасности. Этим болельщики призвали власти к открытому диалогу и более прозрачному обсуждению применяемых ограничений. Фанаты подчёркивают, что поддержка любимого клуба и создание уникальной атмосферы возможны только при доверии и уважении между болельщиками, клубами и органами правопорядка. Принятие чрезмерных жёстких мер, по их мнению, нарушит футбольную традицию и снизит привлекательность посещения матчей.