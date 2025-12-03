«Аталанта» уничтожила «Дженоа» и пробилась в четвертьфинал Кубка Италии

Дата публикации: 03-12-2025 23:38

Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии между командами «Аталанта» и «Дженоа». Футболисты из Бергамо одержали уверенную и убедительную победу со счётом 4:0 и вышли в следующий раунд турнира.

Счёт в матче был открыт уже на 19-й минуте: защитник «Аталанты» Берат Джимсити точно пробил по воротам и вывел свою команду вперёд. Судьба матча во многом определилась на 36-й минуте, когда игрок обороны «Дженоа» Сейду Фини получил прямую красную карточку за грубое нарушение, оставив свою команду в меньшинстве. После этого преимуществом полностью завладели хозяева поля.

В начале второго тайма, на 54-й минуте встречи, полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон успешно реализовал свой момент и увеличил отрыв своей команды до двух голов. Хозяева не собирались сбавлять темп, и на 82-й минуте бывший полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич довёл счёт до разгромного.

Точку в противостоянии поставил на первой компенсированной минуте защитник Хонест Аханор, оформив окончательный результат — 4:0 в пользу «Аталанты». Бергамаски уверенно вышли в четвертьфинал Кубка Италии и продолжают борьбу за трофей, в то время как «Дженоа» завершила своё выступление в турнире.

Напомним, ранее место в числе восьми сильнейших команд Кубка Италии также обеспечил себе туринский «Ювентус», который обыграл «Удинезе» со счётом 2:0. Впереди болельщиков ждут ещё несколько интересных четвертьфинальных противостояний, где «Аталанта» и «Ювентус», а также другие гранды итальянского футбола продолжат борьбу за престижный трофей.