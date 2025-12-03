Саудовские клубы внимательно наблюдают за Салахом и могут пригласить его в 2026 году

Дата публикации: 03-12-2025 23:40

Сразу два ведущих клуба Саудовской Аравии - «Аль-Хиляль» и «Аль-Кадисия» - проявляют активный интерес к нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. Как сообщает издание talkSPORT, представители этих команд внимательно следят за ситуацией вокруг египетского футболиста и могут попытаться подписать его летом 2026 года.

По данным источника, главная причина интереса саудовских клубов к Салаху заключается в том, что на тот момент до истечения его контракта с «Ливерпулем» останется всего один сезон. Это значительно увеличит шансы на успешный трансфер, ведь мерсисайдцы, возможно, будут не против заработать на продаже своей звезды перед его возможным уходом на правах свободного агента. Ранее Салах уже получал заманчивое предложение из Саудовской Аравии, которое, по слухам, превышало сумму в £500 млн, однако в тот раз игрок предпочёл остаться в Англии и продлил контракт с «Ливерпулем» до лета 2027 года.

В прошедшем сезоне Мохамед Салах продолжал доказывать свою высокую ценность для команды. В 17 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах он забил пять голов и отметил три результативные передачи. Напомним, что в тяжёлом матче 13-го тура Английской премьер-лиги против «Вест Хэма» главный тренер «красных» Арне Слот оставил Салаха в запасе, что вызвало обсуждение среди болельщиков и экспертов. Несмотря на это, египетский форвард остаётся ключевым игроком и одной из самых узнаваемых фигур клуба.

Всё больше слухов появляется в прессе о будущем Мохамеда Салаха. Перспектива его переезда в Про-Лигу Саудовской Аравии после 2026 года выглядит вполне вероятной на фоне растущего интереса ближневосточных команд к ведущим футболистам Европы. Однако многое будет зависеть от позиций самого игрока, а также планов «Ливерпуля» относительно состава.