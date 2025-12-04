«Челси» заинтересовался двумя игроками из Лиги 1

Дата публикации: 05-12-2025 01:27

Лондонский футбольный клуб «Челси» активно следит за молодыми талантами французской Лиги 1 и проявляет интерес к двум перспективным игрокам. По информации, предоставленной изданием Caught Offside, в сферу интересов английского клуба попали 16-летний нападающий «Метца» Брайан Маджо и 18-летний полузащитник «Лилля» Айюб Буадди.

Сообщается, что руководство «Челси» рассматривает возможность приобретения этих молодых футболистов в одном из ближайших трансферных окон. Благодаря тому, что и «Челси», и французский «Страсбург» управляются одним консорциумом владельцев, клуб может использовать «Страсбург» в качестве этапа для адаптации молодых игроков к европейскому взрослому футболу. Такой шаг позволит, в частности, Айюбу Буадди получить ценный опыт в зрелой профессиональной среде до возможного перехода в стан «Челси» и адаптации к английской Премьер-лиге. Эта стратегия уже доказала свою эффективность на примере других талантов, получивших игровую практику во Франции перед переездом в Англию.

В этом сезоне Айюб Буадди провёл за «Лилль» 18 матчей во всех официальных турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Несмотря на свой юный возраст, полузащитник регулярно попадает в основной состав. Что касается Брайана Маджо, он выступает за «Мец» и уже успел сыграть 7 встреч, в которых забил 2 гола и сделал одну голевую передачу, продемонстрировав высокий уровень мастерства среди сверстников и заявив о себе как об одном из самых перспективных молодых нападающих Франции.

План по привлечению молодых талантов полностью соответствует трансферной политике «Челси», который традиционно делает ставку на развитие юных футболистов и их постепенное включение в основную команду. В случае успешных переходов Маджо и Буадди смогут открыть новую страницу в своей карьере и попробовать свои силы на более высоком уровне, представляя один из самых амбициозных клубов Англии.