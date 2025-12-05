Саудовская Аравия заинтересована в Левандовском

Дата публикации: 05-12-2025 01:27

Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF), который владеет ведущими футбольными клубами страны - «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад», проявляет интерес к приобретению нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского летом следующего года, информирует издание Mundo Deportivo.

Сообщается, что представители фонда готовы сделать польскому форварду предложение по действительно крупному контракту. Предполагается, что Левандовскому будет предложены серьезные финансовые условия, способные привлечь его в Саудовскую Аравию. Несмотря на подобные слухи, руководство «Барселоны» рассчитывает сохранить нападающего в своей команде до окончания действующего соглашения, которое рассчитано до июня 2026 года. «Барселона» высоко ценит опыт и результативность Роберта Левандовского, который играет важную роль в атакующей линии каталонского клуба.

В нынешнем сезоне Левандовски провёл за «Барселону» уже 16 матчей во всех турнирах - чемпионате Испании и еврокубках, отличившись восемью забитыми мячами и одним результативным пасом. Польский нападающий остаётся одним из лидеров команды, демонстрируя стабильную игру и сохраняя высокий уровень результативности.