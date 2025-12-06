Аугсбург одолел Байер в 13-м туре Бундеслиги

Дата публикации: 06-12-2025 20:12

Состоялся интересный поединок в рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились команды «Аугсбург» и леверкузенский «Байер». Матч проходил на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге. В роли главного судьи выступал рефери Свен Яблонски из Бремена. Футболисты «Аугсбурга» сумели одержать уверенную победу, выиграв со счетом 2:0.

Уже на шестой минуте встречи защитник хозяев Димитрис Яннулис открыл счет в матче, поразив ворота соперника и придав своей команде психологическое преимущество. Спустя двадцать две минуты, на 28-й минуте, Антон Каде нанес второй результативный удар, закрепив лидерство «Аугсбурга». После этого оба коллектива старались изменить ход игры, однако ни одной из команд больше не удалось отличиться. Болельщики наблюдали напряженную борьбу до финального свистка, но результат остался неизменным.

Теперь после 13 сыгранных матчей в немецком первенстве «Байер» с 23 очками располагается на четвертой позиции в таблице Бундеслиги. «Аугсбург», набравший 13 очков, занимает теперь 13-е место. Следующий тур для клубов пройдет уже 13 декабря: «Аугсбург» сыграет на выезде с «Айнтрахтом», а «Байер» встретится с «Кёльном» на своем поле.