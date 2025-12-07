Микель Артета считает, что «Астон Вилла» является претендентом на чемпионский титул АПЛ в этом сезоне

Дата публикации: 07-12-2025 13:26

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета после поражения своей команды в выездном матче 15-го тура АПЛ с "Астон Виллой" (1:2) поделился мнением о шансах бирмингемского клуба на победу в этом сезоне Премьер-Лиги.

На пресс-конференции Артета ответил на вопрос, можно ли считать "Астон Виллу" одним из претендентов на титул: "Да. Если смотреть на их турнирное положение, качество игры, а также на то, с кем они уже встречались и какие результаты показали, особенно на домашнем стадионе - да. Впереди у всех топ-команд еще будут очные встречи, и пока что они заслуженно занимают свое место в таблице наряду с нами", - отметил испанский тренер.

Сейчас "Астон Вилла" занимает третье место в чемпионате Англии, набрав 30 очков в 15 проведенных матчах. От лидирующего "Арсенала", у которого в активе 33 очка, команда отстает всего на три балла. Между ними расположился "Манчестер Сити", который набрал 31 очко. Таким образом, борьба за чемпионство в нынешнем сезоне остается очень напряженной, а "Астон Вилла" продолжает уверенно держаться в группе фаворитов.