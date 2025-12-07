«Это для меня непривычно»: Гарри Кейн о роли запасного в матче против «Штутгарта»

Дата публикации: 07-12-2025 13:32

Звездный нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн поделился своими впечатлениями после выхода на замену в матче 13-го тура Бундеслиги против "Штутгарта", который завершился разгромной победой его команды со счетом 5-0. В этой встрече английский форвард оформил хет-трик, вновь продемонстрировав высокую результативность.

"Это не совсем то, к чему я привык, но в этом сезоне такое происходило уже пару раз. Тренер хотел, чтобы я оставался свежим и мог экономить силы. Я вышел на поле после 60-й минуты вместе с другими ребятами, и мы сумели воспользоваться открывшимися пространствами, чтобы забить еще несколько голов. На неделе у нас была непростая игра в Кубке, которая забрала много энергии. Сегодня предстоял выездной матч с одним из сильнейших соперников в лиге, но в последние тридцать минут мы выглядели увереннее и смогли наказать их за ошибки", - отметил Кейн в беседе с пресс-службой "Баварии".

В сезоне 2025/2026 Гарри Кейн сыграл за "Баварию" 22 матча во всех турнирах, в которых сумел отличиться уже 28 забитыми мячами и отдал три результативные передачи. Таким образом, форвард продолжает доказывать свою важность и незаменимость для команды на всех фронтах.