Андрей Шевченко прокомментировал переход Луки Модрича в «Милан»

Дата публикации: 07-12-2025 13:35

Президент Украинской ассоциации футбола и бывший капитан «Милана» Андрей Шевченко поделился своим мнением относительно перехода одного из лучших полузащитников современности Луки Модрича в итальянский клуб.

«Лука - это уникальный футболист, сравнивать его с кем-то нет смысла. Он - настоящий виртуоз, человек, обладающий невероятным футбольным интеллектом и техничностью. Мы рады, что Модрич присоединился к нашей команде с серьезной мотивацией и желанием добиваться новых высот. У него по-прежнему много сил, и игра Луки заряжает команду положительной энергией. Он профессионал до мозга костей и своими действиями на поле показывает пример для молодых игроков», - подчеркнул Шевченко в интервью Tuttosport.

Для справки, до перехода в «Милан» Лука Модрич долгое время выступал за «Реал Мадрид» - с 2012 по 2025 годы. С мадридским клубом он четыре раза становился чемпионом Испании, два раза выигрывал национальный Кубок, а также шесть раз поднимал над головой трофей Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Модрич уже провёл 14 матчей за «Милан» во всех турнирах, отметившись одним точным ударом и двумя результативными передачами. Опытный полузащитник продолжает оставаться одним из ключевых игроков команды и вносит значительный вклад в её успехи на поле.