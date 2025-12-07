Жорди Альба и Серхио Бускетс объявили о завершении футбольной карьеры

Дата публикации: 07-12-2025 13:44

Футболисты "Интер Майами" Жорди Альба и Серхио Бускетс официально завершили свои профессиональные карьеры. Их последнее появление на поле состоялось после победы в финале плей-офф Кубка МЛС 2025 года. В этом историческом матче клуб из Майами одержал убедительную победу над командой "Ванкувер Уайткэпс" со счетом 3:1 и стал чемпионом североамериканской лиги, что стало настоящим триумфом для опытных испанцев и идеальным завершением их блестящих футбольных путей.

Оба игрока давно приняли решение об уходе из большого футбола после завершения сезона-2025. 37-летний Серхио Бускетс объявил о своем намерении закончить карьеру еще в начале осени 2025 года, а 36-летний Жорди Альба сделал такое заявление чуть позже, осенью того же года. Их совместное объявление стало важным событием не только для болельщиков "Интер Майами", но и для всех поклонников футбола по всему миру, ведь эти спортсмены стали настоящими легендами и были примером профессионализма и преданности своему делу на протяжении многих лет.

Серхио Бускетс начал свою профессиональную карьеру в 2008 году, выступая за знаменитую "Барселону", где провёл целых 15 сезонов. За это время он сыграл в 840 матчах на клубном уровне, забил 19 голов и отдал 62 результативные передачи. Вместе с "Барселоной" он выиграл множество титулов, среди которых девять чемпионств в Ла Лиге, семь Кубков и Суперкубков Испании, три победы в Лиге чемпионов, три Суперкубка УЕФА, три клубных чемпионата мира, а также выиграл регулярный чемпионат МЛС, Кубок североамериканской лиги и Кубок МЛС по одному разу. На протяжении карьеры в сборной Испании Бускетс сыграл 143 матча, забил 2 гола и сделал 9 результативных передач. Вместе с "Красной фурией" он стал чемпионом мира 2010 года и чемпионом Европы 2012 года.

Жорди Альба – воспитанник академий "Барселоны" и "Валенсии", успешно выступал за обе основные команды, а также защищал цвета "Химнастика" из Таррагоны и юношеской команды "Корнелья". В "Интер Майами" Жорди Альба перешёл в 2023 году и с того времени стал ключевым игроком обороны команды. На клубном уровне Альба сыграл 708 матчей, забил 52 мяча и отметился 135 результативными передачами. В его коллекции 21 трофей: шесть побед в Ла Лиге, пять Кубков Испании, четыре Суперкубка Испании, а также по одной победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира, в МЛС, Кубке североамериканской лиги и Кубке МЛС. За национальную сборную Альба сыграл 93 матча, забил 9 голов и сделал 22 результативные передачи, став чемпионом Европы 2012 года и победителем Лиги наций-2023.

Завершение карьеры таких известных футболистов стало знаковым событием для современного футбола. На протяжении многих лет Альба и Бускетс были примером спортивного мастерства, командного духа и невероятной преданности своим клубам и национальной сборной. Их вклад в развитие футбола навсегда останется в истории этого вида спорта, а болельщики долго будут вспоминать лучшие моменты в исполнении испанских легенд.

