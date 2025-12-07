Арне Слот прокомментировал кризис и ничейный результат «Ливерпуля» в матче с «Лидсом»

Дата публикации: 07-12-2025 13:46

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился своими мыслями по поводу результативной ничьей 3:3 с «Лидсом» на выезде в рамках 15-го тура Английской премьер-лиги. После матча наставник отметил, что ему трудно поверить в итоговый результат, учитывая, как команда проводила большую часть встречи. По словам Слота, «Ливерпуль» демонстрировал качественный футбол, владел преимуществом и быстро повёл в счёте 2:0, не позволяя сопернику создавать опасные моменты.

«Когда счёт стал 2:1, это был, можно сказать, почти случайный эпизод с нашим фолом - и трудно назвать тот момент по-настоящему опасным. Но затем после первой же возможности для Лидса счёт стал 2:2. Несмотря на это, мы собрались и забили третий гол, снова выйдя вперёд, и казалось, что на этот раз доведём матч до победы. Однако стандартное положение вновь стало для нас роковой ошибкой - мы пропустили третий мяч, хотя делали всё, чтобы удержать победный результат», - отметил Слот.

Тренер подчёркивает, что дело не только в личных ощущениях - важно, чтобы это осознала вся команда и болельщики. По словам Слота, игроки действительно вложили много сил, но вновь упустили победу после розыгрыша стандарта - такой сценарий повторяется уже в десятый или одиннадцатый раз за сезон. Тренер признал, что с подобной проблемой трудно рассчитывать на борьбу за самые высокие места в таблице.

После этого тура «Ливерпуль» занимает восьмое место в АПЛ, отставая от лидирующего лондонского «Арсенала» уже на 10 очков. Наставник явно обеспокоен не только положением команды, но и тем, как часто «красные» теряют очки из-за стандартных положений.