«Откуда всё это берётся?» Рафинья - о слухах по поводу своего возможного перехода

Дата публикации: 08-12-2025 11:41

28-летний бразильский полузащитник Барселоны Рафинья прокомментировал слухи о своем возможном уходе из каталонской команды.

– Я действительно не понимаю, откуда появляются все эти слухи. Такая масса выдуманных новостей вызывает только улыбку, - приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo. – Едва ли не каждый день кто-то фантазирует о моем переходе, но это все не более чем домыслы и фейковые новости.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о якобы выгодном предложении хавбеку из Саудовской Аравии. Кроме того, появились разговоры о существовании устной договоренности между футболистом и спортивным директором Барселоны Деку о возможном трансфере после чемпионата мира 2026 года, при условии, что поступит существенное предложение от других клубов.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Рафинья уже успел принять участие в 11 матчах за Барселону во всех соревнованиях, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи, сохраняя важную роль в составе команды.

По мнению многих экспертов, Рафинья остается одним из ключевых игроков Барселоны и, судя по его словам, не собирается покидать клуб в ближайшее время, несмотря на многочисленные слухи и спекуляции в медиа.