Обнародовано, что Карвахаль высказал арбитру после поражения «Реала» от «Сельты»

Дата публикации: 08-12-2025 11:42

Главный арбитр 15-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» встречался с «Сельтой» и проиграл со счетом 0:2, Алехандро Кинтеро Гонсалес рассказал о ситуации, произошедшей после матча в подтрибунном помещении между ним и защитником мадридского клуба Даниэлем Карвахалем.

По словам Гонсалеса, после игры Даниэль Карвахаль подошёл к нему в обычной одежде и сказал: "Вы обладаете таким уровнем судейства, а потом плачете на пресс-конференции", - приводит слова арбитра издание El Chiringuito. По сообщениям СМИ, игроки «Реала» в целом были недовольны принятыми арбитром решениями по ходу встречи и выступили с критикой его работы.

В последние минуты напряжённого матча страсти накалились - судья показал красные карточки защитнику Альваро Фернандесу и нападающему Эндрику, что вызвало дополнительное недовольство у команды из Мадрида. В результате этих событий обсуждение действий судьи продолжилось и после финального свистка вне поля.

После 16 туров чемпионата Испании мадридский «Реал» набирает 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, продолжая борьбу за лидерство в Ла Лиге.