Лига 1 впечатлена отличной реакцией Сафонова в матче «ПСЖ» - «Ренн»

Дата публикации: 08-12-2025 23:33

Пресс-служба французской Лиги 1 поделилась ярким моментом из поединка пятнадцатого тура чемпионата страны, где российский вратарь клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов совершил выдающийся сейв. Встреча между ПСЖ и «Ренном» прошла на легендарном стадионе «Парк де Пренс» в Париже, а хозяева поля одержали крупную победу. Сафонов, сыгравший за парижан, стал одним из героев матча благодаря отличной реакции и мастерству, которые позволили ему отразить опасный удар соперника.

Лига 1 разместила в социальных сетях видеозапись этого эпизода с комментарием: "Что за сейв от Сафонова" - так была подписана публикация в популярной соцсети X, что привлекло внимание как болельщиков, так и экспертов.

Напомним, что Матвей Сафонов защищает ворота ПСЖ с лета 2024 года, когда он перешёл из «Краснодара» в один из ведущих клубов Франции. Этот поединок против «Ренна» стал для российского вратаря дебютным в сезоне 2025-2026. Выход Сафонова на поле стал возможен из-за травмы основного голкипера команды Люки Шевалье, предоставив шанс проявить себя и заявить о своих способностях на европейском уровне. Болельщики и специалисты уже высоко оценили игру российского футболиста, отметив его самоотверженность и уверенность в воротах.