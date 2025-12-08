Салах не попал в состав «Ливерпуля» на матч Лиги чемпионов против «Интера»

Дата публикации: 08-12-2025 23:34

Нападающий Мохамед Салах не вошел в заявку «Ливерпуля» на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера». Об этом сообщается на официальном портале клуба с Мерсисайда.

В Милан отправятся 19 футболистов основного состава «красных», однако среди заявленных игроков не оказалось египетского нападающего. По предположениям СМИ, данное решение может быть связано с недавними высказываниями Салаха относительно его роли в клубе, а также с критическими комментариями, которые футболист адресовал главному тренеру Арне Слоту по окончании матча 15-го тура английской Премьер-лиги против «Лидс Юнайтед». Напомним, эта встреча завершилась с результатом 3:3, после чего Салах не сдержал эмоции и публично выразил недовольство решениями тренерского штаба.

Что касается статистики текущего сезона, то Мохамед Салах провел в составе «Ливерпуля» 19 матчей во всех турнирах. За это время он отметился пятью забитыми голами, а также сумел отдать три результативные передачи своим партнерам. Стоит добавить, что контракт египтянина с английским грандом действует до лета 2027 года, и несмотря на возникший инцидент, Салах продолжает оставаться одним из ключевых игроков команды. Болельщики сейчас активно обсуждают, сможет ли форвард вернуться к матчам Лиги чемпионов в ближайшем будущем, или же его отсутствие продлится, учитывая напряженность в отношениях с тренерским штабом. Подобные ситуации уже случаются в ведущих европейских клубах, где внутренние конфликты иногда влияют на состав и выступления команды на международной арене.