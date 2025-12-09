«Милан» обыграл «Торино» и возглавил турнирную таблицу Серии А

Дата публикации: 09-12-2025 01:38

Состоялся матч 14-го тура чемпионата Италии по футболу сезона 2025/2026 между командами "Торино" и "Милан". Игра прошла на стадионе "Олимпико Гранде Торино" в Турине, где за порядком на поле следил главный арбитр Даниэле Киффи. Поединок завершился результативной победой гостей со счётом 3:2, хотя в начале встречи успех был явно на стороне хозяев.

Счёт открыл полузащитник "Торино" Никола Влашич, который на 10-й минуте реализовал пенальти после нарушения в штрафной. Уже через семь минут форвард Дуван Сапата удвоил преимущество своей команды, замкнув передачу Влашича и сделав счёт 2:0. Однако "Милан" быстро нашёл в себе силы вернуться в игру: на 24-й минуте Адриен Рабьо мощным дальним ударом сократил отставание до минимума. Второй тайм стал решающим для гостей. На 67-й минуте Кристиан Пулишич, появившийся на поле со скамейки запасных, сравнял счёт, а спустя десять минут оформил свой дубль, тем самым обеспечив "Милану" волевую победу.

После этого неуступчивого поединка "Милан" вышел на первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко после 14 сыгранных туров. "Торино" с 14-ю очками занимает 16-ю строчку, ведя борьбу за улучшение своего положения в чемпионате Италии.