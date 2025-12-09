«Манчестер Юнайтед» устроил разгром «Вулверхэмптону» в 15-м туре АПЛ

Дата публикации: 09-12-2025 01:39

В 15-м туре английской Премьер-лиги на стадионе "Молине" в Вулверхэмптоне состоялся зрелищный поединок между "Вулверхэмптоном" и "Манчестер Юнайтед". Главным судьёй встречи был Майкл Солсбери, который следил за порядком на поле. "Красные дьяволы" одержали уверенную победу со счётом 4-1, продемонстрировав отличную форму и слаженную командную игру.

Счёт был открыт на 25-й минуте полузащитником гостей Бруну Фернандешем, который реализовал свой шанс и вывел свою команду вперёд. Однако "Вулверхэмптон" смог сравнять счёт уже перед самым перерывом благодаря голу Жан-Рикнера Беллегарда, забитому на 45+2-й минуте. Во втором тайме "Манчестер Юнайтед" продолжил атаковать и на 51-й минуте Брайан Мбемо вновь вывел манкунианцев вперёд. Спустя 11 минут Мэйсон Маунт увеличил преимущество гостей, установив счёт 3-1. Окончательный результат определил Бруну Фернандеш, реализовав пенальти на 82-й минуте и оформив дубль, благодаря чему "Манчестер Юнайтед" обеспечил себе крупную победу.

После этой победы "Манчестер Юнайтед" занимает шестую позицию в турнирной таблице английского чемпионата, сумев набрать 25 очков в 15 матчах. В то же время "Вулверхэмптон" продолжает находиться на последней, двадцатой строчке, имея в активе всего лишь два очка.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" сыграет 15 декабря против "Борнмута", а "Вулверхэмптон" 13 декабря встретится с лондонским "Арсеналом". Обе команды рассчитывают на удачное выступление в следующих матчах, чтобы порадовать своих болельщиков.