Килиан Мбаппе не принял участия в тренировке «Реала» накануне матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»

Дата публикации: 09-12-2025 14:34

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не смог принять участие в тренировке «сливочных» накануне важного матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против английского клуба «Манчестер Сити». Об этом сообщил журналист Марио Кортегана в социальной сети X. По сведениям источника, вместе с Мбаппе в общей группе не тренировался и полузащитник Эдуарду Камавинга, что вызывает вопросы о их готовности к предстоящей игре.

Встреча между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится уже завтра, 10 октября. Матч пройдёт на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании, Мадриде. Судить поединок будет французский арбитр Клеман Тюрпен. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, и болельщики ждут от этой игры большого напряжения и зрелищности.

Стоит отметить, что финальный матч нынешней Лиги чемпионов должен пройти на «Пушкаш Арене» в Будапеште 30 мая 2026 года. Это событие обещает стать одним из самых ожидаемых в футбольном мире, ведь тысячи фанатов по всему миру будут следить за развязкой одного из главных турниров Европы.