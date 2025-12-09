Матвей Сафонов включён в заявку ПСЖ на матч Лиги чемпионов против «Атлетика»

Дата публикации: 09-12-2025 14:35

Российский вратарь Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов включен в заявку французского клуба на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против баскской команды Атлетик Бильбао. Напомним, что основной страж ворот ПСЖ, Люк Шевалье, пропустит предстоящий поединок из-за травмы, которую он получил ранее, поэтому шанс проявить себя может получить именно Сафонов.

Матч Атлетик - ПСЖ состоится в среду, 10 декабря, на стадионе соперника. Начало игры назначено на 23:05 по московскому времени - стартовый свисток даст главный арбитр встречи. Эта игра имеет большое значение для парижской команды, поскольку они продолжают борьбу за выход из группы и рассчитывают на успешное выступление в Лиге чемпионов.

Для Сафонова этот поединок может стать второй игрой за новый клуб в текущем сезоне. Дебют российского голкипера на клубном уровне уже состоялся 6 декабря, когда он был вынужден выйти на поле вместо травмированного Шевалье в матче 15-го тура французской Лиги 1 против Ренна. Тогда Сафонов продемонстрировал уверенную игру, чем заслужил доверие тренерского штаба ПСЖ.