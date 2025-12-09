Шлоттербек намерен перейти в «Реал» или «Баварию»

Дата публикации: 09-12-2025 14:36

Центральный защитник дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербек всерьез заинтересован в переходе в один из двух топ-клубов Европы - мюнхенскую "Баварию" или мадридский "Реал". На данный момент футболист надеется, что этим летом или в ближайшем будущем представится возможность присоединиться к одной из этих команд. Интерес к 23-летнему игроку обороны проявляет также испанская "Барселона", однако, согласно последней информации Sky Sport Germany, каталонский клуб сосредоточен прежде всего на поиске нового нападающего, что снижает вероятность скорого подписания Шлоттербека.

Нынешний контракт Нико с дортмундской "Боруссией" действителен до 30 июня 2027 года, однако руководство клуба уже инициировало переговоры о продлении соглашения до 2030 года, предлагая улучшенные финансовые условия. Если защитник согласится остаться, его зарплата может выйти на один из самых высоких уровней в команде, что должно дополнительно мотивировать его остаться в Дортмунде и продолжать карьеру именно там. Однако выбор окончательного решения по-прежнему остается за самим футболистом.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Шлоттербека в настоящее время составляет 40 миллионов евро, подтверждая его статус одного из самых перспективных молодых центральных защитников Европы.