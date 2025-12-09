17:36 ()
Свернуть список

Шлоттербек намерен перейти в «Реал» или «Баварию»

Дата публикации: 09-12-2025 14:36

 

Центральный защитник дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербек всерьез заинтересован в переходе в один из двух топ-клубов Европы - мюнхенскую "Баварию" или мадридский "Реал". На данный момент футболист надеется, что этим летом или в ближайшем будущем представится возможность присоединиться к одной из этих команд. Интерес к 23-летнему игроку обороны проявляет также испанская "Барселона", однако, согласно последней информации Sky Sport Germany, каталонский клуб сосредоточен прежде всего на поиске нового нападающего, что снижает вероятность скорого подписания Шлоттербека.

Нынешний контракт Нико с дортмундской "Боруссией" действителен до 30 июня 2027 года, однако руководство клуба уже инициировало переговоры о продлении соглашения до 2030 года, предлагая улучшенные финансовые условия. Если защитник согласится остаться, его зарплата может выйти на один из самых высоких уровней в команде, что должно дополнительно мотивировать его остаться в Дортмунде и продолжать карьеру именно там. Однако выбор окончательного решения по-прежнему остается за самим футболистом.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Шлоттербека в настоящее время составляет 40 миллионов евро, подтверждая его статус одного из самых перспективных молодых центральных защитников Европы.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close