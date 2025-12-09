«Милан» заинтересован в Лунине, и Модрич может сыграть ключевую роль в его переходе в итальянский клуб

Дата публикации: 09-12-2025 14:37

Итальянский клуб "Милан" проявляет серьезный интерес к украинскому голкиперу мадридского "Реала" Андрею Лунину, о чем сообщает известный инсайдер Экрем Конур в социальной сети X. По информации источника, бывший футболист "сливочных" Лука Модрич может сыграть важную роль в этом переходе и помочь "россонери" убедить украинца рассмотреть вариант смены команды и переезда в Серию А.

Андрею Лунину сейчас 26 лет. В составе "Реала" он находится с 2018 года, однако продолжает выполнять роль резервного вратаря. В текущем сезоне Лунин лишь однажды появился на поле - в поединке Лиги чемпионов против "Олимпиакоса", который завершился победой испанцев со счетом 4:3. Несмотря на свой потенциал и талант, голкипер получает ограниченное количество игрового времени. Контракт Лунина с мадридским клубом рассчитан до конца июня 2030 года, поэтому "Реалу" не спешит расставаться с игроком, который может стать первым номером при необходимости.

Известный футбольный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Андрея Лунина примерно в 18 миллионов евро. Таким образом, если "Милан" всерьёз заинтересован в исполнителе, клубу придется сделать выгодное предложение испанскому гранду и самому футболисту, чтобы осуществить трансфер.