Серж Гнабри высказался о переговорах по новому контракту с «Баварией»

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри поделился подробностями своих переговоров с мюнхенским клубом о новом соглашении. Ранее в прессе сообщалось, что руководство «Баварии» планирует предложить футболисту продлить контракт до 2028 года, при этом условия предусматривают незначительное снижение заработной платы форварда. Несмотря на это, стороны на данный момент демонстрируют взаимное понимание и заинтересованность в дальнейшей совместной работе.

«Ситуация очень спокойная. Мы ведём переговоры. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока что всё идёт хорошо для обеих сторон, всех всё устраивает», - отметил Гнабри в интервью ресурсу Yahoo!Sports, комментируя текущее положение дел относительно своего будущего в немецком гранде.

Серж Гнабри перешел в «Баварию» летом 2017 года из бременского «Вердера». В июле 2022 года он уже продлевал соглашение с клубом и тогда новый контракт был рассчитан до лета 2026 года. За всё время выступлений в составе мюнхенцев Гнабри зарекомендовал себя как один из ключевых игроков команды, неоднократно становясь автором важных голов и результативных передач. В текущем сезоне футболист отметился четырьмя забитыми мячами и пятью ассистами в 18 официальных встречах за «Баварию», подтверждая свою значимость для коллектива на протяжении всего турнира.