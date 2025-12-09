Бывший защитник «Реала» рассматривается в качестве возможной замены Хаби Алонсо

Дата публикации: 09-12-2025 14:41

Бывший защитник мадридского "Реала" Альваро Арбелоа рассматривается одним из главных кандидатов на замену Хаби Алонсо в случае его ухода из клуба. Как сообщает издание The Athletic, руководство мадридского клуба всерьез оценивает возможности Арбелоа, который сейчас успешно возглавляет молодежную команду "сливочных" и уже успел зарекомендовать себя как талантливый наставник.

По данным источников, именно Арбелоа занимает одну из лидирующих позиций в списке потенциальных преемников Алонсо. На данный момент основная команда "Реала" показывает стабильные результаты под руководством нынешнего тренера, однако ситуация может быстро измениться. Ожидается, что судьба Хаби Алонсо во многом будет зависеть от итогов ближайшего поединка с "Манчестер Сити" в рамках Лиги чемпионов УЕФА. В случае неудачи не исключено, что Алонсо покинет свой пост уже в ближайшее время.

В СМИ также активно обсуждаются кандидатуры таких известных специалистов, как Юрген Клопп и Зинедин Зидан. Несмотря на это, шансы Арбелоа выглядят весьма высоко благодаря его работе с молодежью клуба и глубокому пониманию внутренней структуры "Реала".

В настоящее время мадридский "Реал" уверенно держится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 36 очков. В Лиге чемпионов команда располагается на пятой строчке, набрав 12 очков по итогам прошедших матчей.