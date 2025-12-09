Витинья поделился, как Луис Энрике повлиял на его карьеру

Дата публикации: 09-12-2025 14:42

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья отметил значительное влияние главного тренера Луиса Энрике на развитие своей карьеры.

Португальский футболист стал игроком ПСЖ в 2022 году, однако по-настоящему ключевую роль в составе стал играть с 2023 года, когда команду возглавил Луис Энрике. За это время клуб под его руководством добился больших успехов - в последнем сезоне «Пари Сен-Жермен» смог одержать победу в Лиге чемпионов, а сам Витинья стал третьим в голосовании за «Золотой мяч» 2025 года.

«Я достаточно давно в футболе и за это время встретил немало важных людей, которые сыграли роль как в профессиональной, так и в личной жизни. Безусловно, Луис Энрике занимает одно из первых мест среди них - он оказал решающее влияние на мое развитие как футболиста. Признаюсь, он иногда бывает занудным, но мне это по душе, ведь такой подход помогает постоянно расти и совершенствоваться. Его работа заслуживает уважения не только с тактической или технической стороны, но и в человеческом отношении, а это, на мой взгляд, главное для настоящего тренера», - приводит слова Витиньи Gazzetta dello Sport.

По мнению Витиньи, Луис Энрике внес огромный вклад не только в успехи ПСЖ, но и в прогресс каждого игрока, особенно молодых талантов. Тренер не только развивает футбольные навыки, но и создает здоровую атмосферу в коллективе, что мотивирует команду стремиться к новым достижениям на европейской арене и внутри страны.