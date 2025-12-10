«Тоттенхэм» устроил разгром «Славии» в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 10-12-2025 01:53

В прошедшем матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА встретились английский клуб "Тоттенхэм" и чешская "Славия". Встреча прошла на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне, а главным судьёй матча выступил Бенуа Бастьен из французского города Мец. Уверенную победу одержали хозяева поля - английский коллектив праздновал триумф с крупным счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 26-й минуте - неожиданный автогол забил защитник пражской "Славии" Давид Зима, срезав мяч в собственные ворота после подачи в штрафную. Во втором тайме, на 50-й минуте, полузащитник "шпор" Мохаммед Кудус удвоил преимущество своей команды, холоднокровно реализовав 11-метровый удар. Ближе к финальному свистку, на 80-й минуте, всё тот же пенальти уже пробивал Хави Симонс - он без труда отправил мяч в сетку, доведя преимущество "Тоттенхэма" до разгромного.

В следующем, 7-м туре группового этапа, "Тоттенхэм" примет на своём поле грозную дортмундскую "Боруссию". Эта интереснейшая встреча состоится во вторник, 20 января. А на следующий день "Славия" попытается порадовать своих болельщиков домашней игрой против испанской "Барселоны". Ближайшие матчи станут важными для обеих команд в борьбе за выход в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.