"Аякс" одержал победу над "Карабахом" в Лиге чемпионов

Дата публикации: 10-12-2025 23:44

Матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 между азербайджанским "Карабахом" и голландским "Аяксом" завершился ярким противостоянием на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Главным арбитром встречи выступил судья из Словении Раде Обренович. В этой драматичной игре футболисты "Аякса" сумели одержать волевую победу со счетом 4:2, несмотря на то, что хозяева дважды вели по ходу матча.

На 10-й минуте нападающий "Карабаха" Камило Дуран вывел свою команду вперед, эффектно перебросив мяч через вратаря гостей. Однако уже на 39-й минуте нападающий "Аякса" Каспер Дольберг восстановил равенство на табло, забив из-за пределов штрафной площади. После перерыва, на 47-й минуте, защитник Матеус Силва вновь принес преимущество азербайджанскому коллективу. Но концовка встречи осталась за гостями: на 79-й минуте полузащитник "Аякса" Оскар Глух отличился и восстановил паритет, затем на 83-й минуте защитник Антон Гоэи впервые вывел "Аякс" вперед, а на 90-й минуте Глух оформил дубль, закрепив победу амстердамцев.

В следующем, 7-м туре общего этапа ЛЧ "Карабах" сыграет на своём поле против немецкого "Айнтрахта" - игра запланирована на среду, 21 января. "Аякс" отправится в гости к испанскому "Вильярреалу" днем ранее, 20 января. Болельщиков ждут очередные интересные футбольные противостояния, где каждая команда будет бороться за важные очки в групповом этапе турнира.