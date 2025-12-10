«Копенгаген» вырвал победу у «Вильярреала» в 6-м туре Лиги чемпионов

Дата публикации: 10-12-2025 23:48

В рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов прошёл захватывающий матч между командами Вильярреал и Копенгаген. Эта напряжённая встреча завершилась победой гостей из Дании со счётом 3:2. Болельщиков принимал стадион Керамика, расположенный в городе Вильярреал, Испания. Главным арбитром матча выступал представитель Словакии Иван Кружляк.

Уже на второй минуте встречи Мохамед Эльюнусси открыл счёт, выведя Копенгаген вперёд. После перерыва Сантьяго Комесанья на 47-й минуте восстановил равновесие, но практически сразу, на 48-й, Элиас Ашури снова обеспечил преимущество гостям. Итоговый счёт во втором тайме продолжал меняться: на 56-й минуте Тани Олувасейи сделал результат равным – 2:2. Победный, третий гол датской команды записал на свой счёт Андреас Корнелиус, отличившись уже на 90-й минуте, когда шанс вырвать победу казался минимальным.

После этой встречи Вильярреал по-прежнему с одним набранным очком занимает 35-е место в сводной таблице Лиги чемпионов, в то время как Копенгаген, имея семь очков, располагается на 23-й строчке. Оба коллектива готовятся к следующим матчам турнира: уже 20 января Вильярреал сыграет на своём поле против амстердамского Аякса, а Копенгаген в тот же вечер примет дома итальянский Наполи.

Фанаты обеих команд ожидают новых футбольных эмоций и надеются на успешное выступление своих любимцев в предстоящих встречах.