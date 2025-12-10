Болельщики «Франкфурта» разбили трибуны во время матча против «Барселоны» в Лиге чемпионов

Дата публикации: 10-12-2025 23:51

Вчера, 9 декабря, на стадионе "Спотифай Камп Ноу" прошёл матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретились "Барселона" и "Франкфурт". Вторая половина игры омрачилась серьезными инцидентами на трибунах со стороны немецких фанатов. Сообщается, что болельщики "Франкфурта" сломали ограждение между своими секторами и зонами поклонников каталонского клуба, вырывали и громили сиденья на стадионе, а также устроили погром в туалетах. Источник информации - издание AS.

Помимо разрушений инфраструктуры стадиона, немецкие фанаты зажгли семь дымовых шашек и бросали пластиковые стаканы с алкоголем, а также даже с мочой в сторону местных болельщиков. Их поведение вызвало настоящую волну недовольства и напряжения среди публики, из-за чего обстановка на трибунах стала крайне взвинченной. Охрана и полиция вынуждены были усилить контроль над происходящим, чтобы избежать дальнейших беспорядков.

Несмотря на все произошедшие инциденты, матч был доигран до конца и завершился победой "Барселоны" со счётом 2:1. После этого каталонская команда набрала 10 очков и занимает 14-е место в своей группе. В свою очередь, "Франкфурт" после шести туров располагается на 30-й строчке с четырьмя набранными баллами. Руководство клубов и организаторы турнира намерены провести расследование инцидентов и принять меры в отношении зачинщиков беспорядков.