Классический вопрос: Мюллер сделал выбор между Месси и Роналду

Дата публикации: 10-12-2025 23:52

Нападающий клуба Ванкувер Уайткэпс Томас Мюллер поделился своим мнением относительно вечного спора между Лионелем Месси, ныне выступающим за Интер Майами, и Криштиану Роналду из Аль-Насра. Этот вопрос давно волнует футбольных болельщиков по всему миру, ведь оба футболиста продолжают демонстрировать высокий класс и стабильно набирают отличную статистику, несмотря на возраст и смену чемпионатов.

Мюллер отметил: "Это старый добрый вопрос, который задают все фанаты. Неоспоримо, что оба являются выдающимися спортсменами, и каждый из них по-своему уникален. Мне ближе манера игры Месси - его стиль действительно впечатляет, в нём присутствует определённая магия и природный талант. Роналду - это пример невероятной работоспособности, я бы сказал, его трудолюбие даже превосходит то, что есть у Месси. Но когда я наблюдаю за действиями Месси на поле, это каждый раз поражает меня, хотя я и знаю, чего он способен достичь. Он всегда находится на высоком уровне, и его игра вызывает особое восхищение."

ESPN приводит слова Мюллера со ссылкой на его аккаунт в социальной сети Х.