«Байер» и «Ньюкасл» разошлись миром в поединке Лиги чемпионов

Дата публикации: 11-12-2025 01:56

В рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026 состоялся интересный и напряжённый поединок между немецким клубом "Байер" из Леверкузена и английским "Ньюкасл Юнайтед". Матч проходил на стадионе "БайАрена" в Леверкузене и завершился боевой ничьей со счётом 2:2, оставив болельщиков обеих команд с массой эмоций и впечатлений.

Первый гол в этом противостоянии состоялся уже на 13-й минуте, когда полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимарайнс случайно отправил мяч в собственные ворота и тем самым вывел "Байер" вперёд. На 51-й минуте нападающий гостей Энтони Гордон уверенно реализовал пенальти и сравнял счёт, вернув интригу в матч. Затем, на 74-й минуте, молодой полузащитник Льюис Майли забил второй мяч для "Ньюкасла", и гости впервые вышли вперёд. Однако волевая игра "Байера" проявилась на 88-й минуте, когда Алехандро Гримальдо сумел забить ответный гол и восстановить равенство.

В следующем туре "Байер" сыграет на выезде против греческого "Олимпиакоса" 20 января, а "Ньюкасл Юнайтед" примет на своём поле нидерландский ПСВ 21 января. Оба клуба продолжают борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов и будут стремиться одержать важные победы в предстоящих встречах.