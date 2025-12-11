«Боруссия» и «Будё-Глимт» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 11-12-2025 01:57

Завершилась встреча 6-го тура Лиги чемпионов сезона 2025/2026 между дортмундской Боруссией и норвежским Будё-Глимт. Матч прошёл на стадионе Дортмунд в одноимённом немецком городе и завершился результативной ничьей - 2:2. Оба коллектива продемонстрировали атакующий футбол и подарили зрителям немало ярких моментов.

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте: полузащитник хозяев Юлиан Брандт успешно завершил быструю атаку своей команды и отправил мяч в ворота соперников. Но гости не собирались сдаваться - на 42-й минуте защитник Будё-Глимт Хайтам Алеесами точным ударом сравнял счёт. После перерыва, на 51-й минуте, Юлиан Брандт оформил дубль, снова выведя Боруссию вперёд. Однако, борьба продолжалась до последних минут, и на 75-й минуте нападающий гостей Йенс Петтер Хёуге снова восстановил равновесие на табло. Итоговый счёт - 2:2.

В следующем туре турнира Боруссию ожидает выездная встреча против Тоттенхэма, а Будё-Глимт на своём поле примет Манчестер Сити. Обе игры будут сыграны 20 января, и поклонников футбола вновь ждут интересные противостояния.