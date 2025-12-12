Первый наставник Салаха удивлён: не понимаю, почему тренеры «Ливерпуля» отказываются от такого игрока

Дата публикации: 12-12-2025 00:25

Первый тренер нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, Ивица Тодоров, выразил поддержку своему бывшему подопечному и высказал недоумение по поводу решения тренерского штаба клуба.

«Я хорошо знаю Мо Салаха. У меня ни разу не возникало сомнений в его преданности футболу, трудолюбии и профессионализме. Это игрок, который сохраняет высокий уровень мастерства и дисциплины, несмотря на годы. Салах уже восемь лет выступает за "Ливерпуль" и ему 33 года. Складывается ощущение, что главный тренер Арне Слот больше не доверяет ему, и что отношения между ними трудно уладить. Для команды потеря такого опытного футболиста как Салах может стать большой ошибкой. Я не могу понять, почему клуб сам лишает себя услуг ключевого игрока в тот момент, когда в АПЛ у "Ливерпуля" начались серьезные трудности», - приводит слова Тодорова Goal.com.

Напомним, ранее Мохамед Салах открыто высказал недовольство относительно сокращения игрового времени и выражал критику в адрес руководства "Ливерпуля". Глава тренерского штаба Арне Слот принял решение не включать форварда в заявку на недавний еврокубковый матч против "Интера", который завершился победой английской команды со счетом 1:0. Ситуация вокруг будущего Салаха в клубе становится всё более напряженной, и болельщики задаются вопросом, удастся ли ему вернуть доверие тренерского штаба или переход в другой клуб станет неизбежным.