Летом Малиновский станет свободным агентом: им заинтересовались «Ювентус» и «Интер»

Дата публикации: 12-12-2025 13:20

Украинский полузащитник итальянского клуба «Дженоа» Руслан Малиновский покинет команду летом 2026 года - эту информацию сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

По словам источника, Руслан Малиновский станет свободным агентом по окончании своего контракта следующим летом и уйдёт из «Дженоа» как свободный игрок. За последние четыре матча футболист забил два мяча и вновь доказал, что является важной фигурой для генуэзской команды, значительно усилив её игру и результаты на поле.

Внимание к украинскому игроку проявляют и другие клубы элитного итальянского дивизиона - в частности, «Ювентус» и «Интер». По информации журналистов, эти команды наблюдали за выступлениями Малиновского в течение последних недель и проявляли к нему интерес. Сам 32-летний полузащитник не исключает возможности продолжить свою карьеру в Италии, если поступит достойное предложение.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Руслан Малиновский провёл 12 матчей за «Дженоа», отметившись двумя забитыми голами и одной результативной передачей своим одноклубникам. Его опыт и профессионализм продолжают высоко цениться в Серии А, а его будущее вызывает интерес болельщиков и экспертов футбола.