Канчельскис поделился впечатлениями от визита на тренировочные базы «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 12-12-2025 13:23

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис поделился своими впечатлениями от посещения тренировочных баз знаменитых английских клубов. На днях он побывал на современной базе "Манчестер Юнайтед" в Каррингтоне, а также заглянул на тренировочный комплекс "Эвертона".

По словам Канчельскиса, условия для футболистов кардинально изменились по сравнению с его прежними временами. Он отметил, что раньше у команды было всего полтора поля - одно искусственное, одно обычное и небольшая площадка для тренировки вратарей. Сейчас же на базе располагаются пятнадцать полноценных полей, просторная академия, крытый манеж, современные бассейны и уютная столовая для игроков и персонала всех возрастных команд. Такой уровень инфраструктуры позволяет футболистам сосредоточиться исключительно на тренировках и игре, не отвлекаясь на бытовые сложности.

Канчельскис подчеркнул, что поля приведены в идеальное состояние - газоны здесь ровные и ухоженные, как на знаменитом "Олд Траффорд". В распоряжении спортсменов также есть современные тренажерные залы и комнаты восстановления. По словам Андрея, единственное, чего не хватает, - это футбольных успехов, которых ждут преданные болельщики.

Сначала Канчельскис договорился о визите к "Эвертону". Он изучил тренировочный процесс этой команды, побывал на стадионе, который вмещает около 55 тысяч зрителей, посмотрел матч и пообщался с тренерским штабом и поклонниками клуба. Потом он съездил и на матч "Манчестер Юнайтед". На базе манкунианцев удалось посетить лишь часть тренировки - главный тренер решил не показывать сторонним наблюдателям тактические занятия, желая сохранить идеи в секрете. "Логика тренера понятна: пусть эти наработки станут сюрпризом для соперников", - отметил Канчельскис в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Марией Куцубеевой.