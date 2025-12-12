Как Арне Слот оценивает ситуацию с Салахом: «Все решит сегодняшний разговор»

Дата публикации: 12-12-2025 13:26

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что планирует провести личную беседу с одним из лидеров команды - Мохамедом Салахом. Этот разговор стал актуальным после недавнего конфликта между нападающим и клубом, в ходе которого Салах открыто высказал Слоту претензии по поводу неуважительного отношения.

- Сегодня утром я поговорю с Мо. Итоги нашей беседы будут определяющими для завтрашнего дня и дальнейших событий, - отметил Арне Слот. - Мне действительно очень важно выяснить всё лично, обсудить ситуацию напрямую, поэтому в следующий раз, когда вы услышите о Мо из моих уст, это произойдет уже в личном разговоре с ним, а не в стенах пресс-центра. Сейчас добавить что-то большее я не могу.

Тренер подчеркнул, что именно этот диалог поможет понять - каков будет следующий шаг клуба и футболиста. На вопрос журналистов о необходимости извинений Слот с улыбкой ответил: - Обычно по правилам вы уже исчерпали три своих вопроса! - приводит его слова издание Liverpool Echo.

Ситуация вокруг Салаха волнует и болельщиков, и руководство клуба. Все с нетерпением ждут, к какому разрешению придёт затяжной спор между футболистом и тренерским штабом.