«Реал» выдвинул Винисиусу жесткие условия по новому контракту
Руководство мадридского «Реала» сообщило представителю крайнего нападающего Винисиуса Жуниора, что не намерено больше пересматривать или улучшать условия его нового контракта. Согласно информации, опубликованной на странице Madrid Zone в социальной сети X со ссылкой на Le Journal du Real, клуб поставил спортсмена перед жёстким выбором: либо он соглашается на условия, которые были предложены ранее, либо летом 2026 года его выставят на трансфер. Такое решение связано с желанием руководства клуба не затягивать переговоры и избежать неопределённости по будущему бразильского игрока.
На данный момент Винисиус связан действующим контрактом с «королевским клубом» до конца июня 2027 года. В текущем сезоне форвард из Бразилии уже провёл 28 матчей в составе мадридцев, отметился шестью забитыми мячами и восемью голевыми передачами, в очередной раз демонстрируя свои лидерские качества на поле и важность для команды.
По оценке известного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Винисиуса составляет 150 миллионов евро, что делает его одним из самых ценных футболистов мира. Теперь судьба дальнейшего сотрудничества Винисиуса и «Реала» напрямую зависит от решения нападающего.