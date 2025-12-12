«Реал» выдвинул Винисиусу жесткие условия по новому контракту

Дата публикации: 12-12-2025 13:26

Руководство мадридского «Реала» сообщило представителю крайнего нападающего Винисиуса Жуниора, что не намерено больше пересматривать или улучшать условия его нового контракта. Согласно информации, опубликованной на странице Madrid Zone в социальной сети X со ссылкой на Le Journal du Real, клуб поставил спортсмена перед жёстким выбором: либо он соглашается на условия, которые были предложены ранее, либо летом 2026 года его выставят на трансфер. Такое решение связано с желанием руководства клуба не затягивать переговоры и избежать неопределённости по будущему бразильского игрока.

На данный момент Винисиус связан действующим контрактом с «королевским клубом» до конца июня 2027 года. В текущем сезоне форвард из Бразилии уже провёл 28 матчей в составе мадридцев, отметился шестью забитыми мячами и восемью голевыми передачами, в очередной раз демонстрируя свои лидерские качества на поле и важность для команды.

По оценке известного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Винисиуса составляет 150 миллионов евро, что делает его одним из самых ценных футболистов мира. Теперь судьба дальнейшего сотрудничества Винисиуса и «Реала» напрямую зависит от решения нападающего.