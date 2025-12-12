20:14 ()
Свернуть список

Спортивный директор «Баварии» собирается лично встретиться с Гехи после 1 января

Дата публикации: 12-12-2025 13:28

 

Спортивный директор немецкого футбольного клуба «Бавария» Макс Эберль в ближайшее время собирается провести личный разговор с защитником «Кристал Пэлас» Марком Гехи. О планах провести прямое общение сообщил известный журналист Флориан Плеттенберг в своей социальной сети X.

Согласно информации источника, после предварительных обсуждений с агентом футболиста у Эберля есть намерение после 1 января созвониться или встретиться лично с Марком Гехи, чтобы обсудить его возможный переход. Немецкий клуб заинтересован в услугах молодого защитника и рассматривает его в качестве потенциального новичка на следующий сезон.

На Гехи также претендуют другие европейские гранды, такие как мадридский «Реал», каталонская «Барселона» и английский «Ливерпуль». Все они внимательно следят за ситуацией и рассматривают возможность подписания футболиста в качестве свободного агента наступающим летом. Особенно отмечается, что Макс Эберль высоко оценивает Марака Гехи и считается его большим поклонником, что может сыграть роль при обсуждении деталей потенциального контракта.

По данным ресурса Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего центрального защитника Марка Гехи сейчас составляет порядка €55 миллионов. Защитник проявил себя на высоком уровне в «Кристал Пэлас», благодаря чему оказался в центре внимания ведущих европейских клубов.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close