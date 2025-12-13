Вин Дизель рассказал, что Роналду может появиться в новом фильме франшизы «Форсаж»

Дата публикации: 13-12-2025 03:02

Известный американский актёр и продюсер Вин Дизель на своей странице в социальной сети поделился неожиданной новостью для поклонников знаменитой гоночной франшизы и футбола. По словам артиста, специально для нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду готовят уникальную роль в новом фильме серии «Форсаж».

«Многие спрашивали меня, появится ли Роналду в следующем «Форсаже»? Пришло время раскрыть секрет - да, это действительно произойдёт. Для Криштиану мы написали отдельную роль, специально под него», - отметил Вин Дизель в своём сообщении, вызвав волну обсуждений в сети среди поклонников фильмов и футбола.

Напомним, ранее сообщалось, что премьеру одиннадцатой, завершающей части всемирно известной франшизы «Форсаж» планируют провести в 2026 году. Ожидается, что этот фильм станет финальным аккордом долгой истории о семье Доминика Торетто и его друзей.

В текущем сезоне Криштиану Роналду уже сыграл 12 матчей за свой клуб во всех турнирах, где отличился 11 голами и отдал две результативные передачи, подтверждая свою исключительную форму и класс.