«Кристал Пэлас» может воспрепятствовать переходу защитника «Спортинга» в «Челси»

Дата публикации: 13-12-2025 03:02

Лондонский «Челси» проявляет интерес к центральному защитнику «Спортинга» Усману Дьоманде, однако в борьбу за перспективного игрока может неожиданно вмешаться «Кристал Пэлас». Как сообщает издание Caught Offside, «орлы» также рассматривают ивуарийского футболиста в качестве возможной замены для Марка Гехи, чей контракт с лондонским клубом истекает летом 2026 года. Таким образом, между двумя английскими клубами может развернуться соперничество за подписание таланта.

В контракте 22-летнего защитника есть пункт о минимальной сумме отступных - €80 миллионов. Для «Кристал Пэлас» эта сумма может показаться слишком высокой, однако для «Челси» она вполне подъемна, учитывая амбиции клуба и его кадровую политику последних сезонов. Тем не менее, «орлы» не спешат отказываться от игрока, ведь Дьоманде давно находится в сфере интересов их селекционного отдела и считается одной из важнейших кандидатур на усиление состава.

В текущем сезоне Усман Дьоманде уже успел провести 11 матчей за «Спортинг» во всех турнирах. Несмотря на то, что результативными действиями он пока не отличился, его игра в обороне привлекает внимание европейских грандов. Контракт футболиста со «Спортингом» рассчитан до лета 2027 года, а по данным Transfermarkt, его рыночная стоимость на данный момент составляет €45 миллионов. Возможно, развитие ситуации вокруг защитника станет одной из главных тем в летнее трансферное окно.