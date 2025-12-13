Компания высказалась о возможности продления контракта с Юпамекано

Дата публикации: 13-12-2025 18:01

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани высказался по поводу ситуации, связанной с потенциальным продлением контракта защитника команды Деотшанкюля Юпамекано. В беседе с представителями клубного официального сайта Компани подчеркнул, что роль тренера всегда имеет значение - наставник влияет на развитие игрока и помогает ему сосредоточиться именно на футбольных задачах.

"Как тренер, ты оказываешь влияние и играешь значимую роль. Однако моя роль в данном вопросе - это прежде всего спортивная составляющая. Я стараюсь, чтобы футболист концентрировался на своём развитии, чтобы он не смешивал результаты своей игры с вопросами контракта. Важно, чтобы приоритет оставался за футболом, и именно на это мы делаем акцент в наших разговорах", - отметил Компани.

Юпамекано присоединился к "Баварии" летом 2021 года после перехода из "РБ Лейпциг". В текущем сезоне защитник уже провёл 20 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забив в них один гол. Согласно информации с портала Transfermarkt, рыночная стоимость Юпамекано оценивается в 60 миллионов евро. Футболист продолжает оставаться одной из ключевых фигур обороны "Баварии", а любые вопросы касательно его будущего тщательно обсуждаются как с самим игроком, так и с руководством клуба.