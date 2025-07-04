Тьяго Силва заявил о желании возглавить «ПСЖ» в качестве тренера

Дата публикации: 13-12-2025 18:02

41-летний защитник "Флуминенсе" Тьяго Силва заявил о своем желании в будущем занять пост главного тренера "ПСЖ" после окончания активной футбольной карьеры.

"Когда моя карьера футболиста подойдет к концу и я стану тренером, моя мечта - поработать с каждым клубом, за который выступал на протяжении своей профессиональной жизни. Поэтому идея однажды возглавить 'ПСЖ' действительно вдохновляет меня. Это было бы нечто особенное и волшебное для меня. Конечно, никто не может знать, произойдет ли это на самом деле, но для себя я поставил такую цель. Пока что мои мысли связаны с тем, чтобы достойно завершить выступления на поле", - рассказал защитник в интервью изданию France Football.

Стоит отметить, что в последнее время в СМИ появляется информация о том, что Силва может рассмотреть предложение о возвращении в Европу. Такой шаг спортсмен объясняет желанием быть ближе к своей семье, которая в настоящее время проживает в Англии. Не исключено, что он может завершить свою блестящую игровую карьеру именно в одном из европейских клубов, тем самым осуществив еще одну значимую цель перед тем, как начать работу тренером.