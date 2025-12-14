«Милан» может пополнить состав нападающим лондонского «Арсенала»

Дата публикации: 14-12-2025 15:03

Милан проявляет серьезный интерес к нападающему Арсенала Габриэлу Жезусу и рассматривает возможность усилить свой состав с помощью аренды этого опытного футболиста уже в предстоящем зимнем трансферном окне. О такой возможности сообщает издание Goal, опираясь на сведения от Corriere dello Sport.

Как сообщает источник, финансовое положение россонери ограничивает их возможности на рынке - в клубе не готовы рассматривать вариант перехода Жезуса на постоянной основе из-за высокой заработной платы. В Арсенале бразильский форвард зарабатывает около 16 миллионов евро в год, и Милан просто не в состоянии предложить такие же условия, учитывая свои текущие финансовые реалии.

В нынешнем сезоне Габриэл Жезус пока провел лишь два матча во всех турнирах за Арсенал, но отметиться забитыми мячами или результативными передачами нападающему пока не удалось. Действующий контракт Жезуса с лондонским клубом рассчитан до лета 2027 года. По информации Transfermarkt, его рыночная стоимость на данный момент оценивается в 20 миллионов евро.

Милан заинтересован в усилении атаки и рассматривает Жезуса как возможную временную опцию. Решающее значение будет иметь, удастся ли клубам договориться об условиях аренды, учитывая непростую финансовую ситуацию итальянцев и высокий уровень заработной платы игрока.