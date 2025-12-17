Кейн прокомментировал свои шансы побить рекорд результативности Левандовского в Бундеслиге

Дата публикации: 17-12-2025 18:55

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал вероятность превзойти выдающееся достижение Роберта Левандовского по забитым мячам в одном сезоне Бундеслиги.

«Я считаю, что это вполне возможно, особенно если посмотреть на то, как я начал этот сезон. Но впереди ещё длинная дистанция - мне придётся демонстрировать такой уровень игры на протяжении следующих четырёх-пяти месяцев. В футболе самое сложное - быть стабильным на дистанции и постоянно показывать высокий класс, чтобы вновь и вновь помогать команде, забивать и создавать моменты. Рекорд Роберта выдающийся, и я прекрасно осознаю, насколько сложно будет его повторить или даже превзойти. Тем не менее, меня всегда привлекали такие вызовы, и стремление к высоким целям только мотивирует» - приводит слова Кейна Sky Sport Germany.

На сегодняшний день абсолютный рекорд результативности за один сезон чемпионата Германии принадлежит Левандовскому: за кампанию 2020/2021 нападающий забил 41 гол в составе мюнхенской «Баварии».

В текущем сезоне Кейн уже принял участие в 14 матчах за «Баварию» в Бундеслиге, отличившись 18 забитыми мячами и отдав три голевые передачи своим партнерам. Такой старт позволяет английскому форварду всерьёз претендовать на обновление исторического рекорда Левандовского.