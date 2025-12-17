ФИФА увеличит призовые для чемпиона ЧМ-2026 до рекордного уровня

Дата публикации: 17-12-2025 18:56

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) примет решение выплатить рекордную сумму команде, которая станет победителем чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике. Победитель этого масштабного спортивного события получит солидное вознаграждение в размере 50 миллионов долларов. Об этом сообщает авторитетное спортивное издание ESPN.

Следует отметить, что общая сумма призовых на чемпионате мира-2026, которую предусмотрела ФИФА, достигнет 655 миллионов долларов. Распределение финансов будет зависеть от успехов сборных: командам, покинувшим турнир уже после группового этапа, будет выплачено по 9 миллионов долларов, а те, кто дойдет до финала, смогут получить до 33 миллионов долларов в качестве приза, не считая основной суммы для чемпиона.

Для сравнения, за победу в прошлом чемпионате мира, который проходил в Катаре в 2022 году, сборная Аргентины получила 42 миллиона долларов. Франция, ставшая обладателем трофея в 2018 году в России, заработала 38 миллионов долларов. Таким образом, новый турнир обещает быть не только самым массовым за всю историю, но и самым прибыльным для участников.