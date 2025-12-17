22:17 ()
Среда 17 декабря
Четверг 18 декабря
Араухо, приостановивший карьеру из-за психологических трудностей, вернётся к концу декабря

Дата публикации: 17-12-2025 18:57

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо после вынужденного перерыва по психологическим причинам вновь присоединится к команде. Как сообщает испанское издание Marca, футболист планирует вернуться к тренировочному процессу сразу после рождественских праздников. Ранее уругвайский игрок попросил предоставить ему некоторое время для восстановления психоэмоционального состояния. В последний раз Араухо появлялся на поле 25 ноября в матче Лиги чемпионов против "Челси", который закончился для "Барселоны" поражением 0:3. На 44-й минуте встречи защитник получил красную карточку и был вынужден покинуть поле, что ещё сильнее повлияло на его эмоциональное состояние и могло стать одной из причин паузы в выступлениях.

Источник утверждает, что 29 декабря Араухо начнет тренироваться вместе со своими одноклубниками, чтобы подготовиться к следующей части сезона. Первый матч после возвращения может состояться уже 3 января, когда "Барселона" сыграет против "Эспаньола". Ожидается, что это возвращение совпадет с началом нового года и поможет укрепить защиту каталонцев. Все это время защитник планирует провести праздничные дни со своей семьёй в Уругвае, что играет важную роль в его восстановлении и возвращении на поле с новыми силами.

