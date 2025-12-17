Британия грозит Абрамовичу судом за неуплату средств от продажи «Челси»

Дата публикации: 17-12-2025 18:56

Правительство Великобритании предоставило Роману Абрамовичу последний шанс выполнить обещание по переводу суммы в размере 2,5 миллиарда фунтов, которые он получил после продажи футбольного клуба "Челси". Эти средства были заморожены британскими властями более трёх лет назад, как сообщает издание The Guardian.

Сегодня министр финансов страны Рейчел Ривз выдала официальное разрешение на перевод этих денег в новый специальный фонд, который будет направлять средства на гуманитарные проекты и помощь пострадавшим в Украине. Таким образом, руководство страны надеется, что эти крупные финансовые ресурсы будут использованы в благих целях и реально помогут многим людям.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прямо обратился к Роману Абрамовичу с призывом выполнить своё публичное обещание и перевести средства, либо в противном случае быть готовым к судебному разбирательству. По словам премьера, правительство в случае отказа Абрамовича готово обратиться в суд для разблокировки денег и передачи их тем, чьи судьбы были затронуты войной.

Стармер заявил: "Моё послание Абрамовичу таково: время идет. Выполните данное вами обязательство и переведите средства сейчас, а если этого не произойдет, мы готовы пойти в суд, чтобы гарантировать, что каждая копейка дойдет до тех, чьи жизни были разрушены". Эти слова были опубликованы в The Guardian.

Напомним, что после введения санкций против Романа Абрамовича в 2022 году он вынужден был продать "Челси". Все деньги, вырученные от сделки, были заморожены на банковском счету, который принадлежит компании Fordstam – структура под контролем Абрамовича. Сейчас судьба самой крупной сделки в английском футболе может определиться только через выполнение российских бизнесменом взятых на себя обязательств или вмешательство суда.