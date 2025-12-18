«Ньюкасл» обыграл «Фулхэм» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

Дата публикации: 18-12-2025 01:58

В ночь с 17 на 18 декабря завершился один из четвертьфинальных поединков Кубка английской лиги, в котором встретились Ньюкасл Юнайтед и Фулхэм. Матч проходил на домашней арене Ньюкасла - стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасл-апон-Тайн. Футболисты Ньюкасла смогли одержать волевую победу со счётом 2:1, забив решающий гол уже в добавленное к основному времени второго тайма.

Уже на 10-й минуте встречи нападающий хозяев Йоан Висса вывел свою команду вперёд, открыв счёт. Однако лондонцы быстро восстановили равновесие, и уже на 16-й минуте полузащитник Саша Лукич отличился точным ударом, реализовав передачу Энтони Робинсона. Основная борьба развернулась во втором тайме - победу Ньюкасла на 90+2-й минуте принёс молодой полузащитник Льюис Майли, который замкнул пас Сандро Тонали, вывел свою команду в полуфинал и стал настоящим героем для болельщиков.

Кроме Ньюкасла, в число участников полуфинала Кубка лиги уже вошли такие гранды, как Манчестер Сити и Челси. Напомним, Ньюкасл Юнайтед занимает статус действующего чемпиона турнира, так как в прошлом сезоне команда завоевала трофей, выиграв в финале у Ливерпуля со счётом 2:1.