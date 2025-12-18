«Реал» обыграл «Талаверу-де-ла-Рейна» и прошёл в 1/8 финала Кубка Испании

Дата публикации: 18-12-2025 02:00

В 1/16 финала Кубка Испании сезона 2025/2026 прошёл интересный поединок между командой третьей лиги - «Талавера-де-ла-Рейна» и мадридским «Реалом». Несмотря на упорную борьбу и достойное сопротивление со стороны хозяев, победу одержал «Королевский клуб» со счётом 3:2, обеспечив себе путёвку в следующий раунд престижного турнира.

Первый гол в матче на 41-й минуте забил нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, точно реализовав пенальти. Уже в добавленное к первому тайму время, на 45+1-й минуте, игрок «Талаверы-де-ла-Рейна» Мануэль Фаррандо по неосторожности отправил мяч в собственные ворота, увеличив преимущество гостей. Во втором тайме, на 80-й минуте, форвард хозяев Науэль Арройо сократил отставание в счёте. Мбаппе на 88-й минуте ответил своим вторым голом в матче, оформив дубль. В добавленное ко второму тайму время, на 90+1-й минуте, Гонсало ди Ренсо снова приблизил «Талаверу-де-ла-Рейна» к сопернику.

Несмотря на ожесточённую концовку, мадридский «Реал» сохранил преимущество и вышел в следующий этап Кубка Испании. Для «Талаверы-де-ла-Рейна» выступление в этом розыгрыше завершено. Напомним, что действующим обладателем Кубка Испании остаётся каталонская «Барселона», которая продолжает защищать свой титул.