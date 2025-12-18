Бенфика вышла в четвертьфинал Кубка Португалии
В среду, 17 декабря, состоялся матч 1/8 финала Кубка Португалии, где встретились команды «Фаренсе» и «Бенфика». Под руководством Жозе Моуриньо лиссабонский клуб добился уверенной победы с результатом 2:0.
Открытие счета произошло в первом тайме: полузащитник Ришар Риос воспользовался отличной передачей Георгия Судакова и хладнокровно поразил ворота соперника. Для украинского футболиста это был третий ассист в составе «орлов» в текущем сезоне.
«Бенфика» могла увеличить преимущество, однако капитан команды Николас Отаменди не реализовал пенальти, упустив шанс закрепить лидерство.
Одним из негативных моментов для лиссабонской команды стала травма Георгия Судакова – украинский полузащитник получил повреждение и был вынужден покинуть поле на 36-й минуте встречи.
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин начал игру на скамейке запасных, но после перерыва вышел на поле, заменяя 23-летнего португальца Самуэла Соареша.
«Бенфика» продолжает борьбу за титул Кубка Португалии, демонстрируя уверенную игру и высокий уровень командной работы. Текущее противостояние подтвердило силу и организованность команды Моуриньо, несмотря на некоторые сложности, связанные с травмами ключевых игроков.
Таким образом, выход в четвертьфинал стал заслуженным результатом по итогам встречи, и впереди у «орлов» новые испытания на пути к славе в национальном кубке.