Дата публикации: 18-12-2025 02:01

В среду, 17 декабря, состоялся матч 1/8 финала Кубка Португалии, где встретились команды «Фаренсе» и «Бенфика». Под руководством Жозе Моуриньо лиссабонский клуб добился уверенной победы с результатом 2:0.

Открытие счета произошло в первом тайме: полузащитник Ришар Риос воспользовался отличной передачей Георгия Судакова и хладнокровно поразил ворота соперника. Для украинского футболиста это был третий ассист в составе «орлов» в текущем сезоне.

«Бенфика» могла увеличить преимущество, однако капитан команды Николас Отаменди не реализовал пенальти, упустив шанс закрепить лидерство.

Одним из негативных моментов для лиссабонской команды стала травма Георгия Судакова – украинский полузащитник получил повреждение и был вынужден покинуть поле на 36-й минуте встречи.

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин начал игру на скамейке запасных, но после перерыва вышел на поле, заменяя 23-летнего португальца Самуэла Соареша.

«Бенфика» продолжает борьбу за титул Кубка Португалии, демонстрируя уверенную игру и высокий уровень командной работы. Текущее противостояние подтвердило силу и организованность команды Моуриньо, несмотря на некоторые сложности, связанные с травмами ключевых игроков.

Таким образом, выход в четвертьфинал стал заслуженным результатом по итогам встречи, и впереди у «орлов» новые испытания на пути к славе в национальном кубке.



